SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo 2022 não terá jogos nesta quarta-feira (7) nem na quinta (8). Esta quarta será o primeiro dia que não contará com a realização de nenhuma partida desde o início do torneio.

O motivo é simples: com o avanço da competição, uma quantidade menor de equipes segue na disputa pelo título. Com isso, não é mais possível garantir a realização de jogos diariamente e, ao mesmo tempo, o descanso necessário para cada uma das seleções.

A Copa começou no dia 20 de novembro. Na primeira fase, a competição tinha 32 equipes divididas entre 8 grupos com quatro seleções cada. Nesta etapa, os jogos aconteceram diariamente, com até quatro partidas disputadas por dia.

Com o encerramento da fase de grupos, o número de seleções no torneio caiu pela metade. As duas melhores equipes de cada chave da primeira fase se classificaram para as oitavas de final. Nesta etapa - e até a grande final - todos os jogos são eliminatórios.

As oitavas de final começaram no sábado (3) e terminaram nesta terça-feira (6). Neste período, os jogos também foram disputados diariamente, com duas partidas por dia.

Com o fim das oitavas, novamente o número de seleções na Copa do Mundo caiu pela metade. Agora, apenas oito seleções seguem no torneio para a disputa das quartas de finais. São elas: Brasil, Argentina, Holanda, Croácia, França, Inglaterra, Marrocos e Portugal.

QUANDO SERÃO OS PRÓXIMOS JOGOS DA COPA DO MUNDO 2022?

As partidas da Copa do Mundo 2022 serão retomadas apenas na sexta-feira (9). O primeiro jogo das quartas de final será o da seleção brasileira. Às 12h, o Brasil enfrentará a Croácia.

Ainda na sexta-feira, as seleções de Holanda e Argentina vão a campo às 16h para decidir quem enfrentará na semifinal o vencedor do duelo entre brasileiros e croatas.

No sábado (10), mais dois jogos serão realizados pelas quartas de final. Marrocos e Portugal jogarão às 12h; e França e Inglaterra, às 16h. Os vencedores de ambas as partidas se enfrentarão na semifinal do torneio.

Após as quartas de final, as partidas da Copa do Mundo terão uma nova parada e serão retomadas apenas na terça (13) e quarta (14) da semana que vem.

QUAIS AS DATAS DOS PRÓXIMOS JOGOS DO BRASIL?

Se passar da Croácia nas quartas de final, o Brasil jogará necessariamente sete jogos na Copa do Mundo 2022. Isso ocorre porque, mesmo que seja derrotada na semifinal e fique fora da grande final, a seleção brasileira ainda disputará a decisão pelo terceiro lugar.

Veja abaixo as datas de todos os possíveis jogos do Brasil até a final:

- 09/12 (sexta-feira) - quartas de final - 12h

- 13/12 (terça-feira) - semifinal - 16h

- 17/12 (sábado) - disputa do terceiro lugar - 12h

- 18/12 (domingo) - final - 12h