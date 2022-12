SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O Real Madrid está pronto para ser a nova casa de Endrick a partir do segundo semestre de 2024. Os merengues acertaram nesta terça-feira (6) os últimos detalhes da avançada negociação com o jovem atacante do Palmeiras e, agora, aguardam apenas a assinatura do acordo.

O Chelsea continua interessado e em cima da situação, mas o clube espanhol já alinhou todos os trâmites burocráticos e, especialmente, os valores do negócio, que supera a casa dos 70 milhões de euros (mais de R$ 386 milhões).

Depois de recusar o PSG, o Verdão aceitou vender a promessa de 16 anos para o Real por um montante que, entre fixo e variáveis, vai bater o valor da multa rescisão de 60 milhões de euros (R$ 331 milhões).

O preço final da transferência do goleador de 16 anos ainda vai incluir pagamentos de questões tributárias na Espanha, que ficarão a cargo do Real Madrid, e também comissões para intermediários.

À espera de mais preponderância no Palmeiras com Abel Ferreira na próxima temporada, Endrick, vale lembrar, só vai poder reforçar o Real Madrid quando completar 18 anos (a partir de julho de 2024).