SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As quartas de final da Copa do Mundo do Qatar, que serão disputadas na sexta (9) e no sábado (10), e reúnem dez títulos mundiais entre as oito seleções vivas na disputa. Cinco deles são só do Brasil. Tradição não se compra...

A seleção brasileira é a única pentacampeã em Copas na história do torneio, com taças em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2022, e mantém a esperança de buscar o hexa neste ano.

Das outras sete seleções vivas nas quartas, apenas três já foram campeãs da Copa:

Argentina: dois títulos de Copa (1978 e 1986)

França: dois títulos de Copa (1998 e 2018)

Inglaterra: um título de Copa (1966)

Croácia, Holanda, Portugal e Marrocos, por sua vez, buscam o primeiro título de Copa do Mundo na história da competição.

Veja a data e horários das quartas de final:

9/12, sexta-feira

- Brasil x Croácia, 12h (de Brasília);

- Holanda x Argentina, 16h (de Brasília)

10/12, sábado

- Marrocos x Portugal, 12h (de Brasília);

- Inglaterra x França, 16h (de Brasília).