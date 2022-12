SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Cristiano Ronaldo deixou o estádio Lusail sem falar com a imprensa após a goleada de Portugal por 6 a 1 sobre a Suíça, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Poucas horas depois, o craque, que começou o jogo no banco de reservas, publicou uma mensagem nas redes sociais elogiando o grupo.

"Dia incrível para Portugal, com um resultado histórico no maior certame do futebol mundial. Exibição de luxo de uma equipa repleta de talento e juventude. A nossa seleção está de parabéns. O sonho está vivo! Até ao fim! Força, Portugal!", escreveu o português.

Cristiano Ronaldo entrou em campo somente aos 29 minutos do segundo tempo, quando Portugal já vencia por 5 a 1. Chegou a fazer um gol, mas foi anulado por impedimento.

A decisão de deixar Cristiano no banco foi do técnico Fernando Santos. A alteração acontece após Ronaldo ter soltado um palavrão na direção do treinador ao ser substituído na última rodada da fase de grupos, quando a equipe foi derrotada pela Coreia do Sul por 2 a 1. Santos confirmou que o xingamento tinha sido para ele e que não havia gostado.

Fernando Santos não confirmou se vai manter a mesma formação na partida contra Marrocos, no sábado (10), pelas quartas de final do Mundial.

Também nas redes sociais, Katia Aveiro, irmã de Cristiano, publicou uma mensagem dizendo que queria que ele voltasse para casa.

"Queria tanto que ele viesse para casa, deixasse a seleção e se sentasse do nosso lado para o abraçarmos e dizer que está tudo bem, lhe fazer lembrar o que ele conquistou e de que casa ele veio, queria tanto que ele não fosse mais para lá, a gente já sofreu que chegue (eles nunca irão saber o quanto) tu és grande e os pequenos não percebem o quão enorme tu és", escreveu.