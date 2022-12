SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção do Japão foi recebida por uma multidão no aeroporto de Narita, nesta quarta-feira (7), na volta da delegação do Qatar, onde disputou a Copa do Mundo. A equipe foi eliminada nas oitavas de final pela Croácia, nos pênaltis.

Torcedores e jornalistas se misturavam para registrar a chegada da delegação. Após o desembarque, o técnico Hajime Moryasu e o capitão Yoshida agradeceram.

"Não pensei que o povo japonês ficaria tão feliz, então fiquei surpreso no aeroporto. Fiquei muito feliz em receber uma recepção calorosa", disse o treinador, de acordo com o jornal Yomiuri.

"Foi a minha terceira Copa do Mundo. Fiquei empolgado depois do Brasil [2014] e da Rússia [2018], mas desta vez tenho a forte sensação de que todos nós superamos os tempos mais difíceis e lutamos juntos", disse Yoshida.

O treinador diz que volta do Mundial triste com a eliminação, mas ao mesmo tempo satisfeito com o que foi apresentado pelo grupo.

"Não foi uma alegria em termos de classificação, mas conseguimos fazer o nosso melhor com os jogadores, estafe, a melhor preparação. Acho que tivemos uma ótima experiência. Pude saborear a alegria de Doha na tragédia de Doha."