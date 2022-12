SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo já acabou para Matty Cash, da Polônia. Sua seleção foi eliminada pela França no último domingo (4), nas oitavas de final. Mas o lateral-direito sai do Qatar com itens que deixariam qualquer fã de futebol com inveja.

O inglês naturalizado polonês ganhou peças de dois dos principais nomes da Copa do Mundo: Lionel Messi e Kylian Mbappé. Cash foi o responsável por marcar o francês na partida das oitavas de final. O lateral não teve tanto sucesso nessa tarefa, já que o atacante balançou as redes duas vezes. Pelo menos Cash conversou com o astro do PSG após a partida, e eles trocaram camisas.

Quem vai marcar mais gols na Copa do Mundo do Qatar?Para conseguir uma camisa de Messi, a história foi diferente. O goleiro titular da Argentina, Emiliano Martínez, é companheiro de Cash no Aston Villa. Sabendo que o lateral é um "tiete", o arqueiro deu uma ajudinha.

"Depois do fim do jogo (entre Argentina e Polônia, pela fase de grupos), Emi (Martínez) disse 'Tenho um presente para você'. Eu falei 'O quê?'. Ele me levou para o vestiário e me surpreendeu com uma camisa do Messi", contou Cash.

O lateral não escondeu a alegria por receber itens de dois dos principais nomes do futebol mundial. "Enfrentar Messi e Mbappé num intervalo de quatro dias foi fantástico. Vou levar (as camisas) para casa, provavelmente emoldurar", disse, após a partida entre Polônia e França.

Mesmo após Cash ser eliminado da Copa, o jogador não parou de colecionar momentos com ícones do futebol. Ele surpreendeu nesta quarta-feira (07) ao postar uma foto com Ronaldinho Gaúcho no Qatar. Será que o lateral vai aparecer no próximo rolê aleatório do Bruxo?

Ainda restam onze dias de Copa do Mundo no Qatar. Resta saber se Cash conseguirá tietar mais uma lenda do futebol até o fim do torneio.