SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Em nota oficial enviada à reportagem, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo (CRMV-SP) afirmou que foi correta a maneira que o assessor da CBF, Vinicius Rodrigues, retirou um gato da bancada enquanto Vinicius Junior concedia entrevista coletiva, nesta quarta-feira (7) mais cedo.

Depois que o vídeo viralizou, o assessor passou a ser alvo de comentários e dividiu opiniões nas redes sociais pela forma que afastou o gato. De acordo com o CRMV-SP, a prática utilizada pelo funcionário da seleção brasileira foi a certa.

"Em análise apenas da cena exposta no vídeo do link enviado, e não havendo mais informações sobre o caso e o histórico do animal, não foi constatado qualquer elemento que possa ser caracterizado como maus-tratos", diz o início da nota.

"A cena retratada traz um manejo comum tratando-se de um felino de origem e comportamento desconhecido, tendo o assessor de imprensa da CBF acariciado o animal para ganhar confiança e não sofrer arraduras e mordeduras, e na sequência segurado o animal pelo dorso", conclui o CRMV-SP.

Vinicius Junior, que respondia a uma pergunta da imprensa, divertiu-se com a entrada do gato 'invasor' e deu risada com a cena.

O Brasil se prepara para enfrentar a seleção da Croácia na próxima sexta-feira (9), às 12h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar.