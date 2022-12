SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - No Qatar durante a Copa do Mundo, a família do zagueiro Marquinhos preparou, nesta quarta-feira (7), uma pequena festa para Enrico, filho do defensor, que completou 3 anos.

Em postagem nos stories do Instagram, Carol Cabrino, esposa de Marquinhos, compartilhou o bolo e detalhes da decoração para a comemoração do aniversário.

O bolo contava com o nome e a idade de Enrico, além de bolas e a taça da Copa do Mundo acima. A decoração foi feita com balões brancos, azuis, verdes e amarelos, cores da seleção brasileira.

O Brasil joga na sexta (9), às 12h (de Brasília), pelas quartas de final do Mundial.