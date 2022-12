SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As irmãs do jogador Cristiano Ronaldo, que está disputando a sua quinta e última Copa do Mundo, se mostraram insatisfeitas com a decisão do técnico da seleção portuguesa de deixar Cristiano no banco até os 27 minutos do segundo tempo na partida contra a Suíça, na terça-feira (6).

Kátia Aveiro, que mora no Brasil há cinco anos, postou em seu perfil do Instagram uma foto do jogador no banco de reserva e disse que queria que o irmão deixasse a seleção. "Queria tanto que ele viesse para casa, deixasse a seleção e se sentasse do nosso lado para o abraçarmos e dizer que está tudo bem", escreveu.

"Quero lembrá-lo o que ele conquistou e de que casa veio, queria tanto que ele não fosse mais para lá. Tu és grande e os pequenos não percebem o quão enorme tu és", completou.

Outra irmã do jogador, Elma Aveiro fez uma série de postagens em sua página oficial do Instagram demonstrando amor e admiração pelo irmão. Em uma delas, escreveu: "Vergonha fazer esta humilhação a um homem que deu tanto. Tudo o que fez para trás não importa, foi escondido, agora dizem não precisar mais dele."

Recentemente, Kátia brigou com Fábio Porchat pelas das redes sociais após o humorista xingar o ainda presidente do Brasil. "Este é o retrato dos artistas. Um doente. Já deixei de seguir", disse na ocasião.

"Pago impostos aqui, tenho funcionários brasileiros. O Brasil está parado, o povo não está perdendo as forças. O povo está nas ruas e não vai sair. Por um Brasil de verdade", escreveu.