SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Grande surpresa da Copa do Mundo no Qatar, Marrocos tem torcedores especiais no Rio de Janeiro. O país africano dá nome a uma avenida e ao baile funk da Vila Kennedy, na zona oeste da capital fluminense. Os produtores do "Baile de Marrocos" prometeram festa se a seleção de Zyiech, Hakimi, Bono e companhia vencer Portugal, pelas quartas de final do Mundial.

Tudo começou cinco anos atrás, em 2017. Depois de muitas iniciativas culturais na favela, um grupo de produtores musicais e DJs que moram por lá decidiram criar um projeto diferente para o baile funk.

Para se diferenciar, usaram o país árabe para batizar a festa, como em outras comunidades do Rio. "Avenida Marrocos é o nome da rua principal aqui da Vila Kennedy. Os DJs e produtores chegaram junto e o baile está aí firme e forte desde então", contou DJ Ruan da VK, de 29 anos, um dos fundadores do baile.

Na Copa do Mundo, com as atenções voltadas para a seleção, o movimento cresceu, saiu do Rio de Janeiro e chegou até o Marrocos. Parceiro e produtor musical de um dos principais nomes do funk na atualidade, MC Cabelinho, o DJ Rafael Foxx, 27, passou a compartilhar sua torcida para o país nas redes sociais, e atraiu a atenção dos marroquinos.

"Começou com alguns brasileiros que moram no Marrocos, mas em pouco tempo eu estava recebendo mensagens em árabe", contou, aos risos: "Eu uso o Google Tradutor para entender, respondo em inglês, às vezes até em árabe. Um monte de gente me chama, pergunta sobre o baile, como ele é", diverte-se.

Até mesmo o rosto do "Presidente" do baile chegou ao Marrocos. Torcedoras de Marrakech enviaram nas redes sociais uma foto em que usam uma máscara de Foxx. "O baile ficou famoso no Marrocos mesmo, não param de me procurar na internet", contou.

A relação inusitada fez com que muitos moradores da comunidade carioca passassem a ter um "segundo time" no Qatar. É normal ver moradores utilizando camisas da seleção marroquina, traje obrigatório para os DJs e a equipe de produção do Baile do Marrocos na Vila Kennedy.

"Estou influenciando alguns amigos a torcer também. Aqui na VK um monte de gente está torcendo, e ainda tem alguns brasileiros que eu conheço morando no Marrocos. Acabou que tem um monte de gente torcendo, estamos reforçando a torcida deles", afirmou Foxx.

A ideia era comemorar a classificação heroica nas oitavas de final sobre a Espanha, mas para não fugir das tradições, a organização decidiu passar a comemoração para as quartas. No sábado, às 12h (de Brasília), Marrocos enfrenta Portugal no Al Thumama, em Doha, no Qatar. "Já está prometido. Nosso baile é sempre sábado à noite, e se Marrocos ganhar, vai ter festa em dobro para comemorar", garantiu Foxx.

Mesmo depois de terminar em primeiro do grupo F, colocando a atual vice-campeã mundial Croácia no caminho do Brasil e eliminando as favoritas Bélgica e Espanha, a seleção africana ainda é vista como "zebra" contra os portugueses. A confiança não era muito grande nem na Vila Kennedy, mas está crescendo.

"A gente não conhecia tanto a seleção e por isso não estava acreditando muito neles na Copa do Mundo, o grupo era forte. Mas o time joga bem, começou a vencer, e agora a gente se junta para ver os jogos e torcer. Tomara que continuem vencendo", disse o DJ Ruan.

Ainda que tenham carinho por Marrocos, os dois DJs que atenderam a reportagem garantem que estão na torcida pelo Brasil. Mas se Ruan só quer saber do hexa da seleção, Rafael Foxx admitiu torcida por um grande rival. Desde que não esteja no caminho do time de Tite ou da seleção marroquina.

"Quero que o Brasil seja campeão, mas sou muito fã do Messi. Se não for o Brasil, não vou conseguir torcer contra ele. Eu não torço para a Argentina, torço para ele. Agora, se jogar contra o Marrocos, fico dividido. Estou torcendo para eles. Nós nos juntamos para ver os jogos. Sábado vamos nos juntar também", contou, para finalizar projetando a decisão dos sonhos: "Imagina Brasil x Marrocos? É o fim de semana inteiro de festa. Vamos torcer para a seleção, mas aí qualquer resultado vai deixar a gente feliz".