SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O estádio 974 caiu na boca do povo desde que começou a Copa do Mundo no Qatar. Isso porque, além de parecer um lego gigante, durante as transmissões dos jogos foram várias as vezes que o nome do estádio foi explicado para a audiência. O que gerou uma infinidade de memes.

Caso você tenha perdido a informação, o palco de sete dos 64 jogos da Copa do Mundo foi construído com 974 contêineres -grandes caixas de metal usadas para transportar carga em navios. Além disso, 974 é o código para ligações no Qatar. Daí o nome do estádio.

Mas é claro que há mais coisas interessantes sobre o 974 que vão além da justificativa de seu nome. A reportagem vai te contar por que esse estádio vai ficar marcado na história das Copas.

Se você já cansou de ouvir falar da justificativa dos 974 contêineres talvez ainda não saiba uma curiosidade específica sobre as estruturas.

De acordo com os organizadores do evento, os contêineres foram construídos com aço reciclável.

O estádio 974 foi o único construído à beira-mar, o que, além de garantir um visual diferenciado dos outros localizados em meio ao deserto, também possibilita que ele seja o único que não possui ar-condicionado, já que a brisa natural alivia o intenso calor qatari.

Que o 974 é o primeiro estádio "padrão Fifa", como garante a organizadora do evento, completamente desmontável, talvez você já saiba. Mas o que você deve estar se perguntando é: para onde vão os 974 contêineres?

Nem os jogadores vão levar os contêineres para a casa, nem a Shein vai comprar para transportar suas comprinhas, como foi especulado nas redes sociais. O Qatar anunciou que os assentos e o teto serão usados em parques populares.

Além disso, de acordo com o jornal Financial Times, alguns contêineres podem ser usados na construção de um novo estádio, também, sustentável no Uruguai. O país sul-americano é um dos interessados em sediar a Copa do Mundo de 2030 e vê com bons olhos a iniciativa.

Além de ter feito a alegria da página Legadão da Copa no Twitter, o estádio 974 é considerado um grande legado não só para a Copa do Qatar como para outros Mundiais. Isso porque o fato de ele ser desmontável faz com que não resulte nos famosos elefantes-brancos pós-Copa, ou seja, estruturas enormes que nunca mais serão usadas.

O último jogo do 974 foi a partida de segunda-feira (5) entre Brasil e Coreia do Sul nas oitavas de final da Copa. Os brasileiros venceram por 4 a 1 e eliminaram os coreanos.