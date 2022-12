SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A seleção brasileira segue na caminhada pelo hexa, e o próximo desafio na Copa do Mundo 2022 será contra a Croácia, na próxima sexta-feira (9), às 12h (de Brasília), pelas quartas de final.

Em quatro jogos, os croatas ainda não perderam no Qatar. Os europeus têm uma vitória e três empates até o momento, com cinco gols marcados e dois sofridos. Nas oitavas de final, depois de 1 a 1 com o Japão em 120 minutos (tempo regulamentar mais prorrogação), a seleção da Croácia garantiu a classificação nos pênaltis.

A seguir, relembre como foram os jogos da Croácia na Copa do Mundo do Qatar antes do duelo contra o Brasil.

- Croácia 0 x 0 Marrocos

Na estreia, a atual vice-campeã do mundo não saiu de um empate sem gols com a seleção de Marrocos, que também está nas quartas de final da Copa -enfrentará Portugal por uma vaga na semi. A seleção de Modric entrou em campo como favorita, mas faltou criatividade ofensiva para conseguir furar o bloqueio africano (uma das melhores defesas da competição).

- Croácia 4 x 1 Canadá

Na segunda rodada, os croatas 'acordaram'. Depois de levar um gol relâmpago, o time goleou o Canadá por 4 a 1 no Estádio Khalifa International. O placar do confronto foi construído com gols de Kramaric (duas vezes), Livaja e Majer, para os croatas, e Aphonso Davies, para os canadenses.

- Croácia 0 x 0 Bélgica

Valendo a classificação na última rodada da fase de grupos, o time liderado por Modric viu a Bélgica perder grandes chances de gol, especialmente com Lukaku, segurou o empate por 0 a 0 e avançou para as oitavas. Ao ter mais sorte do que juízo para segurar a "ótima geração belga", os croatas passaram com a segunda colocação do Grupo F.

- Japão 1 (1) x (3) 1 Croácia

Nas oitavas, a Croácia venceu o Japão nas penalidades por 3 a 1, depois de empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, e avançou às quartas. Nas cobranças, o goleiro Livakovic brilhou, defendendo três pênaltis. No jogo, com um ataque 'pesado', a Croácia só conseguiu buscar o empate contra os japoneses pelo jogo aéreo.