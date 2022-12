SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira parece focada na conquista do hexa, mas depois do Mundial alguns jogadores terão questões familiares sérias a resolver. Acusações de traição, de alienação parental e de pagamento de pensão irrisório fazem parte do repertório das questões que voltarão a ser abordadas depois da Copa.

Pai da pequena Cecília, de cinco meses, Éder Militão havia oficializado a separação com a influenciadora Karoline Lima quatro dias antes do nascimento da menina. De lá para cá, o que se tem visto são tentativas de ambas as partes de entrar em um acordo pelo valor da pensão.

Em processo iniciado quando Karoline ainda estava grávida, o zagueiro sugeriu pagar R$ 6.000 (cinco salários mínimos) por mês à mãe da criança. Alegou que sua profissão é "instável", pouco depois de renovar contrato de R$ 38 milhões anuais com o Real Madrid. Militão também entrou na Justiça contra Karoline. Pediu indenização por danos morais por considerar que a modelo estaria incitando seus seguidores a promover uma perseguição contra ele ao expor o imbróglio judicial.

O atacante Antony também teve seu nome envolvido em polêmicas relacionadas à vida amorosa pouco antes do início da Copa. Ele teria se divorciado para ficar com a DJ Gabi Cavallin. Uma terceira mulher apareceu na história e, ao saber pela imprensa que Antony e a DJ estavam juntos de novo, foi tirar satisfações com o jogador. Ele garantiu que estava solteiro, não traiu ninguém etc. E vida que segue.

Companheiro de Militão no Real Madrid, o atacante Rodrygo é mais um com imbróglios familiares a resolver. Pai de gêmeos de dez meses, ele é acusado pela mãe das crianças de ter abandonado os bebês. Durante entrevista para a Record, a ex de Rodrygo afirmou que ele não mantém contato algum com os filhos e que teria ironizado a gravidez ao dizer que, no caso dela, "é só bater um vento que engravida".

Não chega a ser um problema ou uma grande questão, apenas uma curiosidade: ao que tudo indica, a fila já andou para Neymar, que semanas atrás vivia um relacionamento aparentemente dos mais estáveis com a influenciadora Bruna Biancardi. Acabou. O motivo do término até hoje segue um mistério, mas aconteceu pouco tempo antes da convocação de Tite para a Copa. Agora, no meio da competição, já há uma modelo apontada como novo affair.