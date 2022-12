DOHA, QATAR (FOLHAPRESS) - Danilo, 31, não está preocupado com sua posição na seleção brasileira desde que seja "dentro de campo", como ele brincou ao falar nesta quinta-feira (8) de sua versatilidade.

"Jogar na direita, esquerda ou centro da defesa para mim é indiferente", declarou o jogador, que é lateral direito de origem.

Atleta da Juventus, da Itália, ele diz se sentir à vontade em qualquer função da linha defensiva. Tem, inclusive, a ideia de mudar de posição em breve e passar a jogar mais como zagueiro.

"Para mim é algo natural. Acho que nos próximos anos serei zagueiro, que é onde tenho desfrutado melhor", afirmou.

Diante da Croácia, nesta sexta-feira (9), quando o Brasil vai lutar por uma vaga na semifinal da Copa do Mundo do Qatar, o lateral deverá atuar novamente na esquerda, cobrindo a vaga de Alex Sandro, ainda em recuperação de lesão.

"Eu joguei assim durante um bom tempo no Manchester City. Na Juventus, jogo assim há alguns anos. O segredo do sucesso na seleção, dessa nossa capacidade de transformar os esquemas táticos, acho que é a disponibilidade dos jogadores", disse Danilo.

Do outro lado, na direita, o zagueiro Éder Militão, também improvisado, vai cobrir o lugar dele no jogo no estádio Cidade da Educação, que começa ao meio-dia (horário de Brasília).