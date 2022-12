Os alunos da Escola Municipal Carlos Augusto de Assis participaram, no dia 26 de novembro, do Festival Infantil de Atletismo da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Eles realizaram as provas de corrida, arremesso de peso, corrida de barreiras e salto em distância. Ao todo, o evento contou com 23 alunos, do 4° ao 8° ano, entre dez a 14 anos, e todos ganharam medalha de participação.



O objetivo foi conhecer as modalidades do atletismo, conhecer a UFJF, vivenciar o que eles praticam no projeto da escola, mostrar a importância de relacionar uns com os outros, conhecer, respeitar as regras do esporte e conhecer crianças de outros bairros que praticam o mesmo esporte. A escola tem uma equipe de corrida, chamada Geração Triunfo, treinada pela professora Zirlene Adriana dos Santos, que também é atleta.



Segundo a vice-diretora, Arlene Bara, os alunos ficaram encantados com a Universidade. “Nunca tinham conhecido uma pista de atletismo e foi um momento ímpar para eles, amaram”.

