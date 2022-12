SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O São Paulo anunciou nesta quinta-feira (8), a contratação do goleiro Rafael. O jogador de 33 anos assinou contrato com o clube paulista até dezembro de 2025. Para contar com o arqueiro, o Tricolor desembolsou R$ 5 milhões.

"Chegar ao São Paulo é a missão da minha vida. Estou muito feliz e focado. Este era o momento perfeito para defender o São Paulo. É o maior projeto da minha carreira, porque sempre tive o desejo de vestir esta camisa. É a realização de um sonho", revelou o goleiro Rafael, em entrevista ao site oficial do Tricolor.

A contratação de Rafael é um pedido de Rogério Ceni, que trabalhou com o goleiro em 2019, durante a passagem pelo Cruzeiro. Inclusive, Rafael já esteve na pauta do São Paulo em outras oportunidades, mas as conversas não avançaram como aconteceu agora. Na reserva de Everson por três temporadas, Rafael optou por deixar o Atlético e finalmente ter a chance de ser titular de um grande clube.

Para liberar o goleiro que tinha vínculo até dezembro de 2025, o Atlético exigiu o pagamento de R$ 5 milhões. Nos três anos em que esteve na Cidade do Galo, Rafael disputou somente 31 partidas. Mas ele deixa o clube alvinegro com seis títulos conquistados, com destaque para o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, ambos em 2021.

A carreira de Rafael em números e títulos

Cruzeiro

112 jogos

Títulos: Mineiro 2008, 09, 11, 14, 18 e 19

Brasileiro: 13 e 14

Copa do Brasil: 17 e 18

Atlético-MG

31 jogos

Títulos: Mineiro 20, 21 e 22

Brasileiro: 21

Copa do Brasil: 21

Supercopa do Brasil: 22