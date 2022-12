SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O Santos contou com a ajuda do presidente Jair Bolsonaro (PL) para tentar comprar o CT Rei Pelé, espaço utilizado pelo masculino, feminino e parte das categorias de base.

O presidente do Peixe, Andres Rueda, aproveitou a ida de Bolsonaro à Vila Belmiro, em abril, para conversar sobre o terreno do centro de treinamento. A ideia era facilitar a compra da área que pertence à Secretaria do Patrimônio da União (SPU). O CT foi concedido ao Santos em 1996, sob algumas condições de contrapartidas sociais. O clube correu risco de perdê-lo várias vezes nos últimos anos.

E essa "ajuda" de Jair Bolsonaro ocorreu na última terça-feira (6), por meio da Lei 14.474/22, que "modifica a forma de reajuste das receitas patrimoniais da União decorrentes da atualização da planta de valores e desburocratiza procedimentos de alienação e registro de imóveis da União".

"Nós conseguimos passar na Câmara e no Senado a compra do CT Rei Pelé. Pouca gente fala, mas só falta a sanção do presidente. Efetivamente comprar o CT. Vamos parcelar em 20 anos e cada venda de jogador dar um pedacinho para eles. É acabar com essa história", disse o presidente Rueda, ao "Blog Soul Santista", antes do decreto publicado no Diário Oficial da União na terça-feira (6).

"Tivemos ajuda, sim. Aquele joguinho com o presidente foi ótimo. Só falta o presidente sancionar antes que ele passe o poder", completou Rueda, lembrando da visita de Bolsonaro e da vitória de Lula nas urnas. A posse do novo presidente ocorrerá em janeiro.

O decreto não oficializa a venda do CT Rei Pelé ao Santos, mas facilita a negociação com a SPU. O Peixe espera fechar o acordo em breve para incluir o terreno ao seu patrimônio.

Com o CT Rei Pelé comprado, o Santos abrigaria base e feminino e procuraria um novo terreno, menor, apenas para o elenco profissional. A construção de um novo centro de treinamento é promessa antiga de Rueda.

"Ao invés de procurar um terreno grande, de 150 mil [m²], vou procurar um menor, de 20, 30 mil em Santos. Aí eu faço um CT para o profissional e uso o CT Rei Pelé para base", concluiu Rueda.