SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o auxílio do Brasil, que goleou a Coreia do Sul por 4 a 1, e principalmente de Portugal, que atropelou a Suíça (6 a 1), a Copa do Qatar deu nas oitavas de final uma arrancada no número de gols.

O Mundial igualou a média registrada no de 2018, na Rússia, e verá se, na reta final, conseguirá se tornar o mais goleador desde a introdução do atual formato, com 32 seleções, a partir de 1998.

Encerrada a fase de grupos, a Copa de 2022 estava com média de 2,5 gols por partida. Se ela se mantivesse até o fim, o primeiro Mundial no Oriente Médio, que já igualou o recorde de partidas em 0 a 0 (sete), ficaria marcado como um dos menos artilheiros da história da competição.

Das 22 edições disputadas, as com menor média de gols são as da Itália-1990 (2,21), da África do Sul-2010 (2,37), da Alemanha-2006 (2,3) e da Coreia do Sul/Japão-2002 (2,52).

Porém, para alegria dos torcedores e satisfação dos organizadores, as oito partidas da primeira rodada dos mata-matas tiveram muitos gols, 28, uma média de 3,5 por jogo, que só não foi maior porque Espanha e Marrocos empataram sem abertura de contagem.

Faltam oito confrontos para o fim da Copa, e, antes do começo das quartas de final, a competição qatariana tem média de 2,64 gols por jogo, idêntica à registrada pela Copa da Rússia quando encerrada.

Desde que a Copa começou a ser disputada por 32 países, 24 anos atrás, e o número de jogos é sempre de 64, as edições mais artilheiras foram as de 1998, na França, e a de 2014, no Brasil, com 171 gols cada uma e média de 2,67.

Ou seja, a Copa do Qatar está muito perto de ultrapassar essa marca. Basta que os ataques, desta sexta (9) até o dia da final -domingo (18)- , repitam o desempenho das oitavas de final.

Mas, mesmo que o Mundial de 2022 suba na média de gols marcados por jogo, ficará muito distante do recordista em Copas, o da Suíça-1954, que teve 16 seleções: 5,38 (140 gols em 26 partidas).

Um tempo em que o futebol era megaofensivo, com equipes atuando no esquema 2-3-5 (dois defensores, três meio-campistas e cinco atacantes), tanto que Copas anteriores também tiveram médias muito altas de gols (4,67 na da França-1938, por exemplo). Tempo esse que não existe mais.

Veja a seguir o número total de gols e a média por partida, Copa por Copa.

Uruguai-1930 (13 seleções) Gols: 70. Jogos: 18. Média por jogo: 3,89

Itália-1934 (16 seleções) Gols: 70. Jogos: 17. Média por jogo: 4,12

França-1938 (15 seleções) Gols: 84. Jogos: 18. Média por jogo: 4,67

Brasil-1950 (13 seleções) Gols: 88. Jogos: 22. Média por jogo: 4

Suíça-1954 (16 seleções) Gols: 140. Jogos: 26. Média por jogo: 5,38

Suécia-1958 (16 seleções) Gols: 126. Jogos: 35. Média por jogo: 3,6

Chile-1962 (16 seleções) Gols: 89. Jogos: 32. Média por jogo: 2,78

Inglaterra-1966 (16 seleções) Gols: 89. Jogos: 32. Média por jogo: 2,78

México-1970 (16 seleções) Total de gols: 95. Jogos: 32. Média por jogo: 2,97

Alemanha-1974 (16 seleções) Total de gols: 97. Jogos: 38. Média por jogo: 2,55

Argentina-1978 (16 seleções) Total de gols: 102. Jogos: 38. Média por jogo: 2,68

Espanha-1982 (24 seleções) Total de gols: 146. Jogos: 52. Média por jogo: 2,81

México-1986 (24 seleções) Total de gols: 132. Jogos: 52. Média por jogo: 2,54

Itália-1990 (24 seleções) Total de gols: 115. Jogos: 52. Média por jogo: 2,21

EUA-1994 (24 seleções) Total de gols: 141. Jogos: 52. Média por jogo: 2,71

França-1998 (32 seleções) Total de gols: 171. Jogos: 64. Média por jogo: 2,67

Coreia/Japão-2002 (32 seleções) Total de gols: 161. Jogos: 64. Média por jogo: 2,52

Alemanha-2006 (32 seleções) Total de gols: 147. Jogos: 64. Média por jogo: 2,3

África do Sul-2010 (32 seleções) Total de gols: 145. Jogos: 64. Média por jogo: 2,27

Brasil-2014 (32 seleções) Total de gols: 171. Jogos: 64. Média por jogo: 2,67

Rùssia-2018 (32 seleções) Total de gols: 169. Jogos: 64. Média por jogo: 2,64

Qatar-2022* (32 seleções) Total de gols: 148. Jogos: 56. Média por jogo: 2,64

*Em andamento, faltam 8 jogos