SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O Palmeiras vai à CBF tentar a liberação de Endrick e Giovani, convocados para o Sul-Americano Sub-20, conforme apurou a reportagem. Os dois fazem parte do elenco profissional e perderiam o início do Campeonato Paulista e possivelmente a Supercopa do Brasil diante do Flamengo.

O clube vai conversar com os representantes dos atletas e também com a CBF sobre a liberação. A entidade ainda não recebeu o pedido. A competição acontece na Colômbia e será realizada entre os dias 19 de janeiro e 12 de fevereiro.

Com apenas 16 anos, Endrick é uma das maiores promessas do futebol brasileiro. O atacante estreou profissionalmente na reta final desta temporada e agora negocia com o Real Madrid.

As sedes ainda não foram anunciadas. O sorteio dos grupos será no próximo dia 21 de dezembro. A delegação brasileira se apresenta no dia 5 de janeiro para o período de preparação antes da estreia na disputa.

Com relação à Supercopa entre Palmeiras e Flamengo, a CBF aguarda a definição da Fifa sobre o Mundial de Clubes. Isso porque a ideia é marcar a decisão no mesmo local, possivelmente em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, uma semana antes do torneio que o clube carioca jogará com o Real Madrid e outros times classificados.