SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Após ter um vídeo vazado de uma conversa com seu irmão mais velho sobre o corte do goleiro Onana da seleção de Camarões durante a disputa da Copa do Mundo, o técnico Rigobert Song foi às redes sociais nesta quinta (8) repudiar o fato, e sinalizou que irá processar o autor do vídeo. No vídeo, é possível identificar Song conversando com uma pessoa que ele afirma ser seu irmão mais velho, a conversa se dá na casa do treinador.

Onana foi cortado da seleção após se desentender com o técnico sobre a forma de atuar. Segundo o estafe do atleta, houve um desentendimento técnico entre treinador e goleiro. Onana, que tem parte de sua formação no Ajax, tem como características gostar de sair jogando com os pés. O treinador camaronês, no entanto, prefere uma abordagem mais tradicional do jogo com bolas longas quando apertado por marcação pressão adversária

"Foi uma questão de disciplina. O mais importante é o grupo, existem regras, elas são pela disciplina. O grupo é mais importante do que o individual", disse Song após o jogo contra a Sérvia, no último dia 28. Epassy, substituto de Onana, afirmou que soube na noite anterior ao duelo contra os sérvios que seria escalado para começar jogando: "Fiquei sabendo ontem à noite, o técnico me avisou", disse Epassy.

No comunicado desta quinta-feira (8), Song afirma que repudia o fato e sinalizou que resguarda seu direito de processar o autor do vídeo.