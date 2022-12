SANTOS, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O Santos anunciou nesta quinta-feira (8) a contratação do atacante colombiano Steven Mendoza, do Ceará. O acordo foi firmado até dezembro de 2025.

"Estamos compondo um elenco forte, somando experiência, para realizar uma boa temporada. Estamos trabalhando para ter um grupo que dê alegrias à nossa torcida. Ontem anunciamos o Messias e hoje o Mendoza. Sejam bem-vindos", afirmou o presidente Andres Rueda.

A negociação foi longa, com exigências de última hora feitas pelo presidente Robinson Castro, do Ceará, e concorrência estrangeira pela contratação do atacante. Segundo apurou a reportagem, um clube árabe esteve na disputa pelo colombiano.

O que pesou para Mendoza escolher o Santos foi a vontade de continuar no Brasil e o bom salário oferecido pelo presidente Andres Rueda. Ele terá um dos maiores vencimentos do elenco, em patamar semelhante ao de Carlos Sánchez e Yeferson Soteldo.

O valor do negócio é mantido sob sigilo, e a compra será parcelada. O nome de Mendoza foi aprovado por Odair Hellmann e também pelo coordenador esportivo Falcão.

O Peixe entende que o "Speedy" será útil ao elenco por ser rápido e driblador, além de contribuir com gols. Ele fez 20 nesta temporada, só um a menos do que Marcos Leonardo, o artilheiro do Peixe.

Para 2023, o Santos ainda planeja contratar um lateral-direito, dois meio-campistas e mais um atacante. O objetivo é contar com essas novidades até 14 de dezembro, data da reapresentação do elenco para a pré-temporada. Messias, também do Ceará, já foi anunciado.

