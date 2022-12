SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O Cruzeiro acertou verbalmente a contratação de Mateus Vital, do Corinthians. As conversas dos últimos dias avançaram e o acordo encaminhado é para uma negociação definitiva com troca de porcentagens dos direitos econômicos. O Timão ficará com a maior parte do percentual a ser dividido entre os clubes.

O contrato acordado entre Cruzeiro e Mateus Vital será válido por três anos. A expectativa é de que o vínculo seja assinado na próxima semana.

Inicialmente houve uma tentativa do Cruzeiro por um empréstimo, mas o Corinthians recusou essa possibilidade. No meio do ano, aliás, o Timão rejeitou um empréstimo do jogador ao Al Wasl, dos Emirados Árabes.

Mateus Vital, de 24 anos, tem contrato até dezembro de 2023 com o Corinthians. Ele retornou de empréstimo do Panathinaikos, da Grécia, e fez 20 jogos nesta temporada pelo Timão.

