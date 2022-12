SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O funil da Copa do Mundo do Qatar está ficando mais estreito. Das 32 seleções que iniciaram o torneio, no dia 20 de novembro, quando o Equador derrotou os anfitriões por 2 a 0, apenas 8 continuam na corrida pela Taça Fifa.

São cinco da Europa (França, Inglaterra, Holanda, Portugal e Croácia), duas da América do Sul (Brasil e Argentina) e uma da África (Marrocos).

Pelo histórico, é preciso considerar o Brasil o maior favorito.

São cinco troféus de Copa do Mundo (ergueu três vezes a Taça Jules Rimet e duas vezes a Taça Fifa), o mesmo número que as outras sete seleções juntas.

Franceses e argentinos são bicampeões do mundo. Os ingleses triunfaram uma vez. Portugueses, holandeses (que bateram na trave três vezes) e marroquinos jamais chegaram ao topo.

A experiência e a tradição contam também a favor da seleção brasileira, a única a marcar presença em todas as 22 edições de Copa realizadas -a primeira foi em 1930, no Uruguai.

O favoritismo do Brasil se amplia se levado em conta o ranking da Fifa, no qual a seleção de Tite ocupa a primeira posição.

Abaixo estão a Argentina (terceira), a França (quarta) e a Inglaterra (quinta) -segunda na lista, a Bélgica caiu na fase de grupos.

Marrocos, considerado o ranking (22º colocado), é o azarão. O primeiro país a falar árabe a chegar a esta fase da Copa aposta muito em sua defesa, que levou um único gol em quatro jogos.

Os brasileiros chegam às quartas de final com um ataque satisfatório: 7 gols marcados, média de 1,75 por partida. Só que 4 dos 7 saíram em um mesmo jogo, a goleada de 4 a 1 na Coreia do Sul.

Mais efetivos que o Brasil na parte ofensiva são Inglaterra e Portugal (ambos com 12 gols), França (9) e Holanda (8). E um francês é o artilheiro desta Copa: Mbappé, com 5 -pelo Brasil, Richarlison tem 3.

Conheça o histórico em Copas das seleções que ainda estão na disputa.

*

Brasil x Croácia Brasil

Único pentacampeão mundial (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002) e único a participar de todas as 22 edições da Copa do Mundo (a primeira foi 92 anos atrás).

Número de Copas: 22

Primeira Copa: 1930

Número de títulos mundiais: 5

Posição no ranking da Fifa: 1º

Craque: Neymar

Croácia

O país que existe desde 1991, após a cisão na Iugoslávia, disputa sua sexta Copa. Os melhores resultados foram um vice-campeonato (2018) e um terceiro lugar (1998).

Número de Copas: 6

Primeira Copa: 1998

Número de títulos mundiais: 0

Posição no ranking da Fifa: 12º

Craque: Modric

Argentina x Holanda

Argentina

Está em sua 18ª Copa do Mundo. Ganhou duas vezes (em 1978, em casa, e em 1986, com Maradona) e foi vice-campeã em 1930, 1990 e 2014.

Número de Copas: 18

Primeira Copa: 1930

Número de títulos mundiais: 2

Posição no ranking da Fifa: 3º Craque: Messi

Holanda

Vice-campeões em três Copas (1974, 1978 e 2010), os holandeses jogam no Qatar pela 11ª vez um Mundial da Fifa. Têm também um terceiro lugar, em 2014.

Número de Copas: 11

Primeira Copa: 1934

Número de títulos mundiais: 0

Posição no ranking da Fifa: 8º

Craque: Van Dijk

França x Inglaterra

França

Os Bleus (Azuis) participam de sua 16ª Copa do Mundo. Ganharam em 1998 e em 2018 e ficaram em segundo em 2006 e em terceiro em 1958 e em 1986.

Número de Copas: 16

Primeira Copa: 1930

Número de títulos mundiais: 2

Posição no ranking da Fifa: 4º

Craque: Mbappé

Inglaterra

O English Team, como a França, está na sua 16ª Copa. Triunfou no Mundial que abrigou, em 1966, e ficou na quarta colocação em 1990 e em 2018.

Número de Copas: 16

Primeira Copa: 1950

Número de títulos mundiais: 1

Posição no ranking da Fifa: 5º

Craque: Kane

Portugal x Marrocos

Portugal

Os portugueses disputaram, antes desta, sete Copas do Mundo, e os melhores resultados são um terceiro lugar (1966) e um quarto lugar (2006).

Número de Copas: 8

Primeira Copa: 1966

Número de títulos mundiais: 0

Posição no ranking da Fifa: 9º

Craque: Cristiano Ronaldo

Marrocos

É a sexta vez que a seleção africana participa de um Mundial e nunca tinha chegado tão longe -parou nas oitavas de final em 1986.

Número de Copas: 6

Primeira Copa: 1970

Número de títulos mundiais: 0

Posição no ranking da Fifa: 22º

Craque: Ziyech