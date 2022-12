SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Comentarista da Copa do Mundo do Qatar na televisão BeIN Sports, da Inglaterra, o ex-jogador Kaká deu uma declaração polêmica em uma mesa redonda de que participou nesta semana. Ao ser perguntado sobre a forma como a seleção está sendo vista no Brasil, respondeu que muitos brasileiros não torcem pela seleção e também não reconhecem seus talentos.

"É muito estranho dizer isso, mas no Brasil, muitas pessoas não torcem pelo Brasil. Neste momento, muitas pessoas estão falando sobre o Neymar, mas de uma maneira ruim. Talvez seja algo relacionado à política, mas nós, como brasileiros, às vezes não reconhecemos nossos talentos", disse, para espanto dos outros participantes do programa.

Para enfatizar o que havia dito, citou o ex-atacante Ronaldo Fenômeno, campeão mundial em 2002 com ele e um dos grandes nomes do futebol mundial dos últimos anos.

"Se vocês virem o Ronaldo Fenômeno andando aqui [no Qatar], cara, ele tem algo de diferente. Quando vai para o Brasil, ele é só mais um cara gordo andando por aí", disse, arrancando risadas dos colegas.

"É diferente a forma como ele é respeitado fora e dentro do Brasil", completou.

A entrevista repercutiu nas redes sociais com muitas críticas a Kaká. Segundo internautas, Ronaldo Fenômeno seria reconhecido e venerado em qualquer lugar que ele fosse no país.

"O Kaká agora tá dando pra inventar história em outros países? O Ronaldo, literalmente, não consegue nem andar na rua de tão assediado pelas pessoas que ele seria e o cara precisa inventar isso aí pra defender o ponto dele. Que isso", postou Guilherme Sacco no Twitter.

Outros entenderam o que o ex-jogador do São Paulo quis dizer, mas destacaram a escolha errada de exemplo.

"Acho que o que ele falou faz sentido e é muito verdadeiro, porém ele usou o pior exemplo do planeta Terra pra justificar a linha de raciocínio dele. Nessa Copa do Mundo mesmo tem muita gente comemorando a lesão do nosso melhor jogador e torcendo pra Argentina", publicou Rafaelcunha94.