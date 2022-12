SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras entrou em acordo com o Real Madrid para negociar o atacante Endrick, de 16 anos. A proposta oferecida pelo clube merengue poderia chegar a 60 milhões de euros (R$ 329 milhões), o valor da multa rescisória do jogador para ir a clubes do exterior.

As informações são do jornal espanhol Marca.

Pela negociação, segundo o diário, o contrato seria de três anos com opção para renovação por mais três. A apresentação do jogador, no entanto, se daria apenas em 2024, após ele completar 18 anos, em 21 de julho.

Já o valor da transação seria de 35 milhões de euros fixos (R$ 192 milhões) mais 25 milhões de euros (R$ 137 milhões) em bônus variáveis, dependendo do aproveitamento do atacante com a camisa do clube. Se o desenvolvimento de Endrick for o esperado, o valor total será o da multa rescisória com o Verdão.

O clube tem 70% dos direitos econômicos do atleta e a família, os outros 30%.

Se a negociação entre os clubes já estaria finalizada, a transferência ainda não pôde ser concretizada porque, segundo o Marca, há uma pendência burocrática com a Fifa, por se tratar de acordo envolvendo atleta menor de idade.

A reportagem do diário explica que o Palmeiras não conseguiu inserir os dados da transação no Fifa Transfer Matching System (sistema de correspondência de transferência), que é a plataforma habilitada para isso. Enquanto esse cadastro não for feito, o contrato não pode ser assinado.

Dando certo a negociação, o Real terá vencido uma grande concorrência pelo jogador. Além dos merengues, o arquirrival Barcelona, o francês PSG, a italiana Juventus e os ingleses Manchester City, Manchester United, Liverpool e Chelsea já haviam demonstrado interesse em contar com a joia alviverde.

Ele, porém, nunca escondeu a vontade de defender o Real, onde atuam outros quatro brasileiros, Vinicius Junior, Casemiro, Rodrygo e Militão.

Neste ano, Endrick se tornou o único jogador da história do Palmeiras a conquistar títulos em todas as categorias que disputou, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 e Copa São Paulo de Futebol Junior 2022, além do Brasileirão com o elenco principal.

Nesta última competição, ele disputou sete jogos e marcou três gols, ganhando o prêmio de revelação do campeonato.

Esse desempenho acabou chamando atenção dos olheiros internacionais e ele passou a ser assediado pelos representantes. No fim de novembro, ele foi à Europa com o pai, Douglas Ramos, para visitar os clubes interessados.