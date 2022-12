SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresária Belle Silva, 35, casada há 18 anos com o zagueiro titular da seleção brasileira Thiago Silva, mostrou seu nervosismo com a partida entre Brasil e Croácia, que acontece nesta sexta-feira (9) às 12h. "Estou aqui me arrumando, meus dois bebês estão aqui. Estou falando: 'Gente, vocês têm noção que o pai de vocês vai levantar a taça?' Campeão do mundo!", começou.

"Essas crianças não têm noção, não. Eu já estou aqui pensando que meus tataranetos vão 'dar Google' para ver quem foi Thiago Silva. Olha essa cara deles, normal! Gente, vocês têm noção que o pai de vocês é pica das galáxias, que ele vai levantar a taça da Copa do Mundo?", completou ela em um vídeo compartilhado nos Stories, falando com os filhos.

Em seguida, ela ainda reforçou que seus dois filhos, Isago, 12, e Iago, 9, não entendem o sucesso que o pai faz. "O Thiago Silva é tão normal para eles, que eles não têm noção. Falei e repito: Para ter outro Thiago Silva no futebol, vai levar tempo. Fora a Copa do Mundo, ele já é um mito no futebol."

Belle está com os dois filhos no Qatar, país sede da Copa do Mundo neste ano. A influenciadora e o jogador se falam algumas vezes ao longo do dia. "Quem acordar primeiro já chama o outro. Antes de dormir, a gente se fala também", contou a empresária em recente entrevista à Folha de S.Paulo.

"A gente se fala quando dá, troca mensagens ao longo do dia também e quem acordar primeiro já chama o outro. Antes de dormir, a gente se fala. Nós nos vimos nos dias de folga, depois dos treinos abertos e depois dos jogos. A gente não se desgruda."