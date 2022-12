MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - O técnico Tite repetiu a escalação da seleção brasileira pela primeira vez nesta Copa do Mundo. O time será o mesmo que enfrentou a Coreia do Sul na última segunda-feira (5). A única novidade é o retorno de Alex Sandro ao banco de reservas após uma lesão no quadril para a partida desta sexta-feira (9) contra a Croácia, pelas quartas de final.

O time mantém Militão na lateral-direita e Danilo jogando pelo lado esquerdo, além de Neymar entre os atacantes, acompanhado de Raphinha, Richarlison e Vinicius Junior.

A escalação definida pelo técnico Tite para a partida é a seguinte: Alisson; Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo; Casemiro, Paquetá e Neymar; Raphinha, Richarlison e Vinicius Junior.