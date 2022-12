SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Brasil encara a Croácia, nesta sexta-feira (9), às 12h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo, com a mesma combinação de uniforme que usou na final do Mundial de 2002. Na ocasião, a seleção brasileira bateu a Alemanha por 2 a 0 para conquistar o penta.

Os comandados de Tite entram em campo com a tradicional camisa amarela, calção azul e meião azul ao invés do branco, já que a Croácia é a mandante da partida. Os croatas vão de camisa xadrez branca e vermelha, além de calção e meião branco.

A combinação de uniforme de hoje do Brasil já foi usada contra a Croácia na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Na estreia naquele Mundial, a seleção venceu os croatas por 1 a 0, com gol de Kaká.

Quatro anos antes, Ronaldo Fenômeno brilhou na final da Copa da Coreia do Sul e do Japão. Com camisa amarela e calção e meião azuis, o camisa 9 marcou os dois gols do Brasil na final contra a Alemanha.