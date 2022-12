SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), foi comparado nas redes sociais a um personagem do jogo entre a seleção brasileira e a Croácia, válido pelas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar e que está sendo disputado nesta sexta-feira (9).

Trata-se do árbitro Michael Oliver, da Inglaterra, que, segundo os internautas, é fisicamente semelhante ao presidente do Brasil.

O camisa 22 da Croácia, Juranovic, também tem sido bastante citado por torcedores nas redes sociais por conta de sua boa atuação na etapa inicial do confronto.

Considerado um dos melhores árbitros da nova geração, Michael comanda o seu terceiro jogo no Mundial do Qatar, sendo o primeiro que envolve seleções da América do Sul e da Europa.

Os outros dois jogos comandados por Oliver aconteceram ainda durante a fase de grupos. O primeiro envolveu Japão e Costa Rica, pelo grupo E -os costarriquenhos acabaram vencendo por 1 a 0.

Já o segundo jogo foi pelo grupo C, entre Arábia Saudita e México. Na ocasião, os mexicanos venceram pelo placar de 2 a 1.