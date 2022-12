SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A Croácia está na semifinal da Copa do Mundo 2022. Ao bater o Brasil, nesta sexta-feira (9), por 4 a 2 nos pênaltis, depois de 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, os europeus conseguiram um feito impressionante: é a segunda vez entre os quatro melhores da Copa sem vencer um jogo mata-mata no tempo normal.

Como a própria Fifa lembrou nas redes sociais, os atuais vice-campeões da Copa acumulam classificações depois de 90 minutos.

No Mundial da Rússia, em 2018, a Croácia passou das oitavas e das quartas de final nos pênaltis. Na primeira eliminatória, empatou (1 a 1) com a Dinamarca no tempo normal e fez 3 a 2 nas penalidades.

Nas quartas na Rússia, empatou com os anfitriões por 2 a 2 e venceu nos pênaltis por 4 a 2. Na semifinal de 2018, os croatas venceram a Inglaterra por 2 a 1 depois de tempo normal e prorrogação.

Já em 2022, a sina se repete. A Croácia empatou por 1 a 1 com o Japão, arrastou o jogo para os pênaltis e derrotou os asiáticos por 3 a 1. Nas quartas, tiraram o Brasil nas penalidades depois de novo empate em 120 minutos.