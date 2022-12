SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Logo após a eliminação, nesta sexta-feira (9), o camisa 10 da seleção brasileira, Neymar, chorou em campo. Ainda no gramado do estádio Cidade da Educação, o atleta não conteve as lágrimas e deixou o local amparado por colegas.

Neymar abriu o placar no jogo no primeiro tempo da prorrogação. Foi seu 77º gol pela seleção brasileira. De acordo com a contagem da Fifa, ele igualou a marca de Pelé com camisa amarela, como os dois maiores artilheiros do país.

A Croácia, porém, empatou o jogo no fim do segundo tempo da prorrogação e levou a vaga nos pênaltis. Nas cobranças, Rodrygo parou no goleiro e Marquinhos, na trave. A Croácia acertou todas as suas cobranças.

Neymar nem chegou a cobrar. Imagina-se que seria dele a quinta cobrança, que acabou não ocorrendo.

"Quando você tem um objetivo, um trabalho de quatro anos, é difícil encontrar palavras. Mas é levantar a a cabeça, vida que segue. Estamos tristes, todo o mundo do grupo deu o melhor. A gente fica chateado da forma que foi, estava na nossa mão, escapou. Agora é ter tranquilidade", disse Casemiro.