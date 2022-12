SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo do Qatar, com derrota por 4 a 2 nos pênaltis após empate por 1 a 1 com a Croácia, foi recebida com surpresa na imprensa internacional.

Para o uruguaio El País, os croatas deram "um chacoalhão" no Mundial. Já o croata 24 horas tripudiou: "Vocês dançam, e nós cantamos".

Confira abaixo as manchetes mundo afora:

Sportske Novosti (CRO)

"A maior sensação da Copa do Mundo: a Croácia nocauteou o Brasil; o herói Livi [goleiro Livakovic] destruiu os sonhos de uma superpotência!"

24 Horas (CRO)

"Vocês dançam, e nós cantamos!!! Croácia nas semifinais"

Diário Olé (ARG)

"Brasil fora do Mundial: a Croácia ganhou nos pênaltis"

Clarín (ARG)

"Brasil falhou nos pênaltis, e Croácia é primeira semifinalista da Copa"

El País (URU)

"Croácia deu mais um chacoalhão no Qatar e eliminou a Canarinho"

Marca (ESP)

"O Brasil chora, e o Mundial salta no ar: o superfavorito vai para casa"

Mundo Deportivo (ESP)

"Croácia vai às semifinais!"

Gazzetta dello Sport (ITA)

"Brasil perde nos pênaltis"

Corriere della Sera (ITA)

"A Croácia manda o Brasil para casa: vence nos pênaltis e vai às semifinais"

The Telegraph (ING)

"Pênaltis perdidos tiram o Brasil da Copa do Mundo"

The Independent (ING)

"Croácia nocauteia o Brasil na Copa após cobrança de pênaltis"

L'Équipe (FRA)

"A Croácia derrota o Brasil"

Le Monde (FRA)

"Brasileiros eliminados nos pênaltis após falha de Marquinhos!"