SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Que sejam ignorados 20 dos 22 jogadores que entram em campo na partida entre Inglaterra e França, marcada para as 16h deste sábado (10), no estádio Al-Bayt, pelas quartas de final da Copa do Mundo. O confronto que ganha as análises e expectativas é entre Kyle Walker, lateral-direito inglês, e Kylian Mbappé, líder dos franceses e artilheiro da Copa.

Walker, inclusive, já foi questionado sobre a expectativa de enfrentar Mbappé e minimizou o encontro. Por ser artilheiro deste torneio e atual campeão do mundo, o francês é encarado como o jogador a ser batido, muito embora seus companheiros, apesar das lesões, venham fazendo um bom torneio.

"O jogo não é Inglaterra x Mbappé, é Inglaterra x França. Claro que entendo o que tenho de fazer para pará-lo como jogador de futebol, mas não me subestimo, eu já joguei contra ele antes. Tenho de dar o respeito que ele merece, mas não respeito demais. Não podemos nos esquecer de Giroud, que marcou inúmeros gols, nem de Dembelé, que pra mim é tão bom quanto jogando pelo outro lado do ataque. Quando jogamos contra o Paris Saint-Germain na Champions League, não pensávamos somente nele, e no sábado será igual. Sim, ele é uma arma muito poderosa, mas não podemos subestimar outros jogadores", afirmou Walker.

A França tem nove gols no torneio ?cinco de Mbappé, três de Giroud e um de Rabiot?, mas teve a defesa vazada em todos os jogos, além de uma derrota para a Tunísia. A Inglaterra, por outro lado, só levou gol em uma partida e balançou as redes em 12 oportunidades, tendo Saka e Rashford (três gols cada) como seus artilheiros. Harry Kane, que liderou o torneio em 2018, está tendo um papel de passador, menos finalizador.

O técnico Didier Deschamps, da França, disse que o time inglês não tem defeitos, além de ser muito rápido. Ele, é claro, disse que Mbappé é o jogador que tentarão parar.

"Eles não têm nenhum [defeito]. Cada equipe tem pontos fortes e não pontos fracos, mas coisas que não fazem tão bem. Temos só quatro partidas para obter informações. No entanto, o jogo contra a Tunísia [em que a França perdeu] não deve ter sido muito útil do ponto de vista da Inglaterra. Podemos usar o que eles fizeram até agora e usar, não as falhas, mas para identificar certos aspectos em que podemos prejudicá-los", analisou.

O jogo terá arbitragem brasileira, com a liderança de Wilton Pereira Sampaio. Ele será auxiliado por Bruno Boschilia e Bruno Pires.Neuza Bach será uma das auxiliares do VAR. Quem vencer a partida enfrenta Portugal ou Marrocos na semifinal.

ESCALAÇÕES

O técnico da seleção inglesa, Gareth Southgate, tem de volta ao seu plantel o atacante Sterling, que foi ausência de última hora contra os senegaleses, pois havia voltado a Londres por conta da invasão à sua residência. Ainda assim, Phil Foden deve ser mantido no ataque titular, ao lado de Saka e Harry Kane. O volante Declan Rice está recuperado, após perder o treino da última quarta-feira (7), por estar doente.

Por isso, a tendência é de Southgate começar com os mesmos onze jogadores das oitavas de final da Copa do Mundo, contra Senegal: Pickford; Walker, Stones, Maguire e Shaw; Rice, Henderson e Bellingham; Saka, Kane e Foden. O zagueiro Ben White continua a desfalcar a Inglaterra por problemas pessoais.

Tirando Karim Benezma e Lucas Hernandez, lesionados antes da Copa do Mundo, o treinador da França, Didier Deschamps, também entrará em campo com potência total, repetindo a escalação que triunfou sobre Dinamarca, na fase de grupos, e Polônia, nas oitavas de final. Devem iniciar a partida: Hugo Lloris; Koundé, Varane, Upamecano e Theo Hernandez; Rabiot, Rchouaméni e Griezmann; Dembélé, Mbappé e Giroud.

Pendurados com cartão amarelo, Koundé e Tchouaméni preocupam o técnico em relação à preparação para possíveis próximas fases. Se forem advertidos e a França avançar, estão fora da partida da semifinal.

*

Estádio: Al Bayt, em Al Khor (Qatar)

Horário: Às 16h (de Brasília) deste sábado (10)

Árbitro: Wilton Sampaio (BRA)

Assistentes: Bruno Boschilia e Bruno Pires (BRA)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

Transmissão: Globo, SporTV, Globoplay e Fifa+