SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Gabriele Rizzi Bach tem 27 anos, é cientista social e faz mestrado na PUC-RS. Apesar de filha do técnico da seleção brasileira Tite durante a Copa do Mundo do Qatar, ela é discreta. Não coloca registros sobre a profissão do pai nas redes sociais, só fotos simples e conceituais. Prefere mais analisar os vídeos no Instagram, que aparecer neles. Não conta com milhões de seguidores, nem acumula publicidades. É mais dedicada à vida acadêmica do que à fama. Sua tese de conclusão de curso teve uma abordagem curiosa: os papéis de gênero no desenho animado "Irmão do Jorel".

Ela usou a série do Cartoon Network, exibida na HBO Max, para analisar as relações da família retratada. Nela, um menino de 8 anos, chamado apenas de "Irmão do Jorel", vive com sua família excêntrica, de três gerações. O desenho questiona o que seriam coisas de meninos e de meninas, sob o ponto de vista geracional. A tese se chama "E o que seria uma 'coisa de menina'?": Papéis de Gênero na Representação Familiar de "Irmão do Jorel". Irmão gato também chamou atenção na Copa

Gabriele é irmã de Matheus Rizzi Bachi. Ele é auxiliar técnico da seleção brasileira e braço direito de Tite. Desde que a Copa começou, ele viralizou nas redes sociais por ter sido considerado 'gato'. Ao contrário da irmã, ele tem 244 mil seguidores