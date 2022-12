SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Autor do gol de empate da Croácia no fim da prorrogação da vitória nos pênaltis sobre a seleção brasileira, Bruno Petkovic não escondeu a felicidade após ser decisivo para a classificação de seu país à semifinal da Copa do Mundo do Qatar.

Em entrevista após a partida, Petkovic quase não conseguiu explicar em palavras o sentimento de ajudar a manter a Croácia viva na busca pelo primeiro título de Mundial.

"Eu pularia da minha pele, não sei, não consigo descrever isso. Este é o gol mais importante da minha vida", afirmou o atacante.

Petkovic também aproveitou para enaltecer a atuação do goleiro Livakovic, que fez defesas importantes ao longo do jogo e parou Rodrygo nas penalidades.

"De alguma forma, Livakovic sempre torna as coisas mais fáceis para nós, foi mais fácil para todos nós. É normal que tenha havido drama, mas acredito muito na equipe, mostramos esse caráter", finalizou Petkovic.

Agora, a Croácia aguarda o vencedor de Holanda x Argentina para saber quem enfrenta na semifinal da Copa.