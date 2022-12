SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Apesar da derrota nos pênaltis, da eliminação na Copa do Mundo e das lágrimas de tristeza, Neymar alcançou uma marca positiva com a seleção brasileira na partida contra a Croácia. O craque chegou a 77 gols pelo Brasil, igualando o recorde histórico de Pelé. A filha do Rei, Kelly Nascimento, parabenizou o atual camisa 10 da seleção pelo feito.

"Parabéns da Familia Nascimento! Muito orgulho do nosso #meninodavila", escreveu Kelly Nascimento em postagem no Instagram.

Neymar marcou o primeiro gol do Brasil no duelo contra a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar. O tento de nº 77 com a seleção colocou a equipe na frente, mas os croatas reagiram com Bruno Petkovic aos 12 minutos do 2º tempo de prorrogação.

Neymar igualou Pelé segundo as contas da Fifa, que considera "gols oficiais" aqueles marcados pela seleção contra seleções. Nos cálculos da CBF, que considera partidas contra clubes e combinados, o Rei do futebol ainda tem larga vantagem na liderança, com 95 gols representando o escrete canarinho.

Neymar chegou ao seu 77º gol em 124 partidas disputadas partidas. Já Pelé precisou de apenas 91 jogos para balançar a rede em 77 oportunidades.