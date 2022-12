SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Neymar chorou depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo 2022, nesta sexta-feira (9), e foi consolado pelo filho de Perisic, um dos jogadores mais experientes da seleção europeia que avança para a semifinal.

O gesto de carinho do garoto com o camisa 10 da seleção brasileira aconteceu ainda no gramado e foi registrado pelos fotógrafos. A imprensa croata confirmou que o menino é filho de Perisic, que joga no Tottenham da Inglaterra.

Neymar foi eliminado de mais uma Copa. Aos 30 anos, o jogador chegou ao Qatar tendo a certeza que essa seria a sua melhor da carreira no Mundial da Fifa.

Depois de frustrações em 2014 e em 2018, ele termina 2022 com mais um trauma após a eliminação diante da Croácia, novamente nas quartas de final, assim como foi contra a Bélgica, no Mundial da Rússia, há quatro anos.

Em 2026, Neymar chegará ao Mundial com 34 anos e uma bagagem pesada de lembranças negativas. Uma lesão grave em 2014 que o tirou da competição, um desempenho que virou meme pelas simulações em 2018 e um 2022 apagado que o deixa longe dos melhores da competição.