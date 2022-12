SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico da seleção brasileira Tite conseguiu o feito de irritar até mesmo a tão calma Monja Coen com a eliminação por pênaltis do Brasil pela Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo no Qatar, na tarde desta sexta-feira (9). Ela postou vídeos no Instagram criticando as decisões do técnico e a atuação do goleiro Alisson.

Em um dos vídeos ela questionou quem escalou os jogadores que bateram os pênaltis no jogo contra a Croácia -a seleção disperdiçou duas chances. "Por que o Anthony não estava lá? Por que o Pedro não estava lá? Por que o Neymar não marcou o pênalti? Por que colocaram aquele menino loirinho [o Rodrygo] que acabou de entrar? Não tá com condição, não tem emocional para isso", disse a monja irritada.

A monja também criticou o goleiro Alisson por não ter defendido nenhum pênalti. "Não fez nada, teve pouquíssimas defesas e estava frio, não foi capaz de defender nem um pênalti. "O que foi isso?", questionou a monja, destacando que o goleiro da Croácia ficou defendendo o tempo todo durante o jogo.

"Agora quem foi que colocou aquele menino loirinho para marcar o pênalti? Ele não tem condições. Por que não pôs o Anthony que estava bravo, forte? Que vergonha", disse a monja. "Pênaltis mal escalados", escreveu na legenda de um dos vídeos.

Os internautas concordaram com a monja e criticaram as decisões do técnico da seleção brasileira . "E por que o Tite abandonou o barco e foi para o vestiário sem consolar os jogadores?", questionou a internauta Carol de Andrade.

"Foi o ego e arrogância do Tite que fizeram o Brasil perder! Escalou e fez substituições atrasadas! Felizmente nosso querido Neymar fez um golaço que calou a boca de muita gente! E agora vida que segue! E cá entre nós, a Croácia só sabe ganhar em pênaltis!", comentou a usuária Berenice Silva.

Junia Borges pediu calma para a monja. "Vamos meditar, realinhar os chacras, sacudir a poeira e seguir", disse a internauta. Lari Lima Ruiz rebateu dizendo que não dá para ter calma. "Deixa a gente xingar o Tite... alguém tem que ser o culpado hoje. Amanhã alinhamos tudo... ou não."