SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a eliminação na Copa do Qatar, a seleção brasileira entra em recesso.

Aguardará a definição do novo treinador pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), já que Tite se despediu na partida contra a Croácia, para começar o ciclo com vistas ao próximo Mundial, que será em 2026 em três sedes (EUA, México e Canadá).

Com o ano já no fim, os jogadores europeus retornam a seus clubes de origem para a vida normal, de treinamentos, já que os campeonatos estão em andamento, tendo sido paralisados temporariamente devido à Copa do Mundo.

Na Inglaterra, onde atuam 12 dos 26 convocados por Tite para o Mundial qatariano, incluindo os titulares Alisson, Thiago Silva, Casemiro, Lucas Paquetá e Richarlison, a Premier League recomeça no dia 26 deste mês, oito dias depois da final da Copa.

O PSG de Neymar entrará em campo pelo Campeonato Francês no dia 28; no Espanhol, o Real Madrid (de Vinicius Junior, Rodrygo e Éder Militão) jogará no dia 30, e o Barcelona (de Raphinha), no dia 31.

Os poucos atletas que defendem clubes brasileiros (Everton Ribeiro e Pedro, do Flamengo, e Weverton, do Palmeiras), devem ganhar um período de descanso antes de se reapresentarem para a preparação para a temporada de 2023 -os campeonatos estaduais começam no dia 15 de janeiro.

Todos os 26 chamados para a Copa no Qatar ficarão na expectativa para a próxima convocação, com a equipe sob nova direção, a fim de saber se continuam ou não prestigiados depois do fracasso no Oriente Médio.

A primeira lista de convocados deve ser anunciada no começo de março, com vistas aos jogos que devem ser realizados na primeira data Fifa de 2023, de 20 a 28 do terceiro mês do ano.

A seleção brasileira também jogará em junho, setembro, outubro e novembro, conforme as datas disponibilizadas pela Fifa.

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) ainda não divulgou o calendário completo das seleções para o(s) próximo(s) ano(s), então é necessário aguardar para saber quando terão início as Eliminatórias para a Copa de 2026.

Sabe-se apenas que a Copa América será em 2024 --o Equador foi escolhido como sede, mas pode desistir.

Para o Mundial no Qatar, a disputa do qualificatório entre as dez seleções da América do Sul começou em outubro de 2020, pouco mais de dois anos antes do começo da Copa deste ano.

Com a ampliação dos participantes do Mundial na América do Norte, de 32 para 48 países, o número de vagas sul-americanas subiu.

Os seis primeiros colocados nas Eliminatórias se classificarão (até agora eram quatro), e o sétimo disputará uma repescagem com uma seleção de outra região.

Assim, só uma tragédia impedirá o Brasil, seja qual for o treinador e seja quais forem os jogadores, de se classificar para a próxima Copa, quando voltará a tentar ser hexacampeão.