SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O estádio Lusail, o principal da Copa do Mundo, virou um pedaço de Buenos Aires na tarde desta sexta-feira (9). Apoiada por milhares de fanáticos torcedores e sob comando do craque Lionel Messi, a Argentina chegou a sofrer o empate em 2 a 2 no último minuto da Holanda, mas venceu nos pênaltis, eliminou os europeus e se garantiu na semifinal do torneio com uma boa dose de drama. O próximo adversário dos sul-americanos é a Croácia, que eliminou o Brasil nos pênaltis mais cedo.

O camisa 10, aliás, brilhou mais uma vez no tempo regulamentar. Foi a partir dos pés dele ? que atuou com mais liberdade em um novo esquema tático ? que a bola chegou limpa para Molina abrir o placar. Depois, ele converteu um pênalti com extrema tranquilidade e enlouqueceu os torcedores.

O problema argentino, no entanto, atendeu pelo nome do grandalhão Weghorst, de 1,97m. Ele entrou no 2° tempo e precisou de apenas dois minutos para diminuir. Para piorar, no último lance de partida, o atacante girou sobre a zaga em falta ensaiada e empatou, levando a decisão para a prorrogação.

No tempo extra, os sul-americanos pressionaram e ainda acertaram a trave com Enzo Fernández. Já nos pênaltis, foram mais eficientes e arrancaram, na base da tradicional raça argentina, a classificação.

Semifinalistas, Croácia e Argentina se enfrentam na terça-feira, a partir das 16h (de Brasília), e quem vencer se garante na grande final da Copa, marcada para o dia 18.

Do outro lado da chave, Inglaterra, França, Marrocos e Portugal brigam pelas duas vagas restantes da semifinal ? as quatro seleções entram em campo amanhã.

Penalidades

Virgil van Dijk (HOL) (X) - (O) Lionel Messi (ARG)

Berghuis (HOL) (X) - (O) Paredes (ARG)

Koopmeiners (HOL) (O) - (O) Montiel (ARG)

Weghorst (HOL) (O) - (X) Fernández (ARG)

De Jong (HOL) (O) - (O) Martínez (ARG)

HOLANDA

Noppert; Van Dijk, Timber e Aké; Dumfries, De Roon (Koopmeiners), Frenkie de Jong, Gakpo (Lang) e Blind (Luuk de Jong); Bergwijn (Berghuis) e Memphis Depay (Weghorst). T.: Louis Van Gaal

ARGENTINA

Emiliano Martínez; Lisandro Martínez (Di María), Romero (Pezzella) e Otamendi; Molina (Montiel), Enzo Fernández, De Paul (Paredes), Mac Allister e Acuña (Tagliafico); Messi e Álvarez (Lautaro Martínez). T.: Lionel Scaloni

Quando: Às 16h (horário de Brasília) desta sexta-feira (9)

Estádio: Lusail (Qatar)

Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (Espanha)

Assistentes: Pau Cebrian (Espanha) e Roberto Diaz (Espanha)

VAR: Alejandro Hernandez (Espanha)

Cartões amarelos: Timber, Depay, Bergwjin, Berghuis, Weghorst, Van Dijk (HOL); Acuña, Romero, Emiliano Martínez, Paredes, Messi, Montiel, Otamendi, Pezzella (ARG)

Gols: Molina (ARG), aos 34 min do 1° tempo; Messi (ARG), aos 27 min do 2° tempo; Weghorst, aos 37 min do 2° tempo e aos 54 min do 2° tempo (HOL);

Público: 88.235 torcedores