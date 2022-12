SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Wout Weghorst quase foi grande protagonista da partida desta sexta-feira (9) entre Holanda e Argentina, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar. O centroavante holandês saiu do banco de reservas aos 32 minutos do segundo tempo, quando sua seleção perdia por 2 a 0, e marcou os dois gols que acabaram levando o duelo para a decisão por pênaltis -que terminou com vitória argentina. Um deles, inclusive, foi um 'replay' de um lance de 2020.

O gol do empate aconteceu no apagar das luzes da partida, aos 56 minutos do segundo tempo, e saiu de uma jogada ensaiada. A Holanda teve uma cobrança de falta perto da entrada da área e Koopmeiners indicou que mandaria uma bomba. No entanto, ele apenas tocou para o meio da área. Weghorst dominou, girou sobre a marcação e mandou para o fundo das redes.

A jogada foi inusitada, mas não foi inédita na carreira do atacante. Há dois anos, quando ele ainda defendia o Wolfsburg, da Alemanha, ele fez um gol em uma jogada praticamente igual contra o Bielefeld.

Os dois gols de Weghorst quase resultaram na classificação heroica da Holanda. Ele ainda converteu a sua cobrança na decisão por pênaltis. Entretanto, a seleção europeia acabou sendo superada por 4 a 3 e se despediu da Copa do Qatar.

Classificada, a Argentina enfrentará a Croácia, que eliminou o Brasil mais cedo, na semifinal. A partida será disputada na próxima terça-feira (13), às 16h (de Brasília).