DOHA, QATAR (FOLHAPRESS) - "É difícil." Essa foi a reação dos jogadores da seleção brasileira na saída do estádio Cidade da Educação, após a derrota nos pênaltis por 4 a 2 para a Croácia, que culminou na eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Qatar.

"Fizemos um bom jogo, mas tinha uma grande equipe do outro lado. É uma derrota difícil, com toda a certeza. Os deuses do futebol não estavam do nosso lado", disse o volante Fred, que entrou no segundo tempo.

Ele estava no lance em que o ataque brasileiro perdeu a bola, resultando no gol de empate da Croácia na prorrogação.

"Tentei pegar o passe do Pedro, mas eles tiveram qualidade para sair no contra-ataque decisivo. O ideal é que estivéssemos mais fechados, mas faz parte do futebol. Temos que levantar a cabeça e seguir em frente."

O meia Paquetá, que foi substituído justamente por Fred na prorrogação, disse que é o momento de ter calma para seguir em frente.

"Tentamos de tudo o que a gente podia, mas às vezes o resultado não é como a gente espera. Agora é sentir a dor da derrota, mas levantar a cabeça e seguir em frente. Vamos tentar novamente trazer isso pelo povo brasileiro, por nós e por nossa família", disse o jogador, com lágrimas nos olhos.

O lateral esquerdo Alex Sandro, que também entrou na prorrogação, disse que o trabalho feito pela seleção na Copa do Mundo foi bom e deveria ser coroado com o título.

"Quando vem a derrota, uma eliminação, ainda mais em Copa do Mundo, a tristeza é imensa. Mas estamos orgulhosos de todo o trabalho que fizemos. Porém faltou o que queríamos, que era chegar à final e ganhar o título."

O atacante Vinícius Junior, que deixou o jogo no segundo tempo por opção de Tite, disse que a frustração é grande, mas é um aprendizado.

"É um sentimento de tristeza depois de quatro anos trabalhando bastante para disputar uma Copa do Mundo. Espero que esse tempo possa passar rápido para que possamos dar a volta por cima e, daqui a quatro anos, voltar a uma Copa do Mundo."

"Muitos jogadores sabem que essa é a última Copa, outros aprenderam com a derrota. Tem que seguir na linha que seguimos até hoje. A derrota é dolorida, mas é manter a cabeça tranquila e aprender com nossos erros", finalizou o atacante do Real Madrid.

A seleção brasileira deixa o hotel no Qatar na manhã deste sábado (10), às 11h30. O voo fretado decola às 12h50 com parada programada em Londres.