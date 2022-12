SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em sua caminhada no Mundial de 2022, no Qatar, Lionel Messi, 35, vem colecionando importantes marcas. Nesta sexta (9), ao anotar o segundo gol contra a Holanda, o atacante igualou a marca de Gabriel Batistuta como principal artilheiro argentino em Copas, com 10 gols.

Quando chegou ao Qatar, Messi somava apenas 6 gols em quatro Mundiais. O primeiro foi em 2006; depois, passou em branco em 2010; no Brasil, em 2014, teve sua Copa mais artilheira até então, com 4 gols; em 2018, na Rússia, fez mais um.

No inicio da Copa de 2022, o jogador do PSG estava empatado com Mario Kempes na artilharia, atrás de Diego Maradona e Guillermo Stábile (ambos com 8 gols) e de Batistuta (com 10).

Em terras qatarianas, o camisa 10 marcou na estreia, na derrota de virada contra a Arábia Saudita. Na segunda rodada, fez o gol que abriu o caminho da vitória contra o México, por 2 a 0. O terceiro veio nas oitavas de final, quando o time superou a Austrália por 2 a 1.

Dos 4 gols anotados neste Mundial, dois foram de pênalti. Messi poderia ser o artilheiro isolado se não tivesse desperdiçado uma cobrança na vitória contra a Polônia, por 2 a 0 -- defendido pelo goleiro Szczesny.

Além de Batistuta, Messi iguala outros cinco atletas com 10 gols: o peruano Cubillas, o polonês Lato, o inglês Lineker e os alemães Thomas Müller e Rahn. O recordista ainda é o alemão Miroslav Klose, com 16.

E Messi não só superou Maradona em número de gols, como também tem agora mais jogos disputados em Copas com a camisa da Argentina. Ele já está com 24 partidas, deixando Maradona para trás, com 21.

O argentino está apenas uma partida atrás do alemão Lothar Matthäus, recordista com 25 jogos, mas, com dois jogos por fazer, pode superá-lo.