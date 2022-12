SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de defender três pênaltis nas oitavas de final contra o Japão, o goleiro Dominik Livakovic, da Croácia, voltou a ser um paredão na partida que eliminou o Brasil da Copa do Mundo de 2022.

As equipes se enfrentaram nesta sexta-feira (9) pelas quartas de final do torneio. Após empate em 0 a 0 no tempo normal e nova igualdade por 1 a 1 na prorrogação, a vaga foi decidida na cobrança de penalidades, com mais uma atuação destacada do croata.

Antes de parar a batida de Rodrygo e igualar o recorde de pênaltis defendidos em uma mesma edição de Copa, Livakovic já havia realizado 11 intervenções durante o jogo com bola rolando.

Análise da Folha de S.Paulo ressalta o nível de dificuldade dessas ações. Foram dois chutes da pequena área, outros seis de dentro da grande área e apenas três tentativas da intermediária. A distância média dessas finalizações foi de 14 metros em relação ao ponto central do gol sobre a linha de fundo.

Em pelo menos três delas, o goleiro do Dínamo Zagreb-CRO mostrou esperteza e velocidade para sair do gol e fechar o ângulo dos atacantes brasileiros. Abafou chutes à queima-roupa de Vinícius Júnior, Neymar e Lucas Paquetá, todos na segunda etapa do tempo normal.

Quando já parecia claro que a bola não passaria por Livakovic, Neymar resolveu passar ele mesmo pelo adversário. Com uma finta rápida, driblou o goleiro e colocou o Brasil em vantagem já nos acréscimos da primeira parte da prorrogação.

No total, a seleção brasileira finalizou 21 vezes. Além das 11 bolas defendidas por Livakovic e do gol de Neymar, houve ainda sete tentativas bloqueadas pelos zagueiros e dois chutes para fora.

Como se não bastasse, o goleiro croata ainda precisou salvar em cima da linha um cruzamento rasteiro desviado contra a própria meta pelo zagueiro Gvardiol.

Do outro lado, Alisson era praticamente um espectador do jogo. Não foi exigido nenhuma vez sequer até o segundo tempo da prorrogação, tamanha a solidez da zaga brasileira.

A exemplo do que já havia acontecido nas duas primeiras partidas da seleção nesta Copa, o goleiro saiu de campo mais uma vez sem fazer nenhuma defesa. A única finalização dos croatas no alvo foi parar no fundo das redes.

Depois de quatro chutes para fora e outros três bloqueados pelos zagueiros brasileiros, Petkovic recebeu na entrada da área e chutou de frente para a meta, contando ainda com desvio em Marquinhos para empatar a partida.

De acordo com a estatística conhecida como xT, uma abreviação para a expressão em inglês "expected threat" (ameaça esperada), o Brasil foi mais ameaçador durante 73 minutos, e a Croácia, por 51, no acumulado da partida. A métrica mede a probabilidade de determinada jogada terminar dentro das redes, a depender do lugar em que ela ocorre.

Houve equilíbrio no primeiro tempo (25 a 21 minutos), vantagem brasileira no segundo tempo (30 a 18 minutos) e na primeira parte da prorrogação (12 a 13 minutos), e mais volume ofensivo da Croácia na parte final do tempo extra (9 a 6 minutos).

Na disputa de pênaltis, Livakovic pegou a batida de Rodrygo e contou com a trave na cobrança de Marquinhos, enquanto Alisson não conseguiu salvar os chutes de Vlasic, Majer, Modric e Orsic.

Ao defender a primeira cobrança brasileira, o goleiro croata igualou a marca de seu compatriota Subasic, em 2018, e o argentino Goycochea, em 1990, com quatro defesas de penalidades em uma mesma Copa.