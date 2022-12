SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A suada classificação da Argentina nos pênaltis contra a Holanda teve um roteiro de tango para a imprensa.

O Olé, principal jornal de esportes do país, destacou em sua manchete: "Vamos, Argentina! Sofrido e nos pênaltis, às semifinais".

O La Nación também destacou a a carga emocional envolvida na partida no estádio Lusail. "Nervos, drama, felicidade: a catarata de emoções da Argentina, que desfruta e está na semifinal do Mundial", escreveu o jornal em sua manchete.

O Clarín destacou a atuação do goleiro Emiliano Martínez, que parou o time holandês na disputa por pênaltis, defendendo as cobranças de Van Djik e Berghuis. "Argentina chegou às semifinais graças a um enorme Dibu Martínez nos pênaltis contra a Holanda."

O inglês The Sun também exaltou o goleiro Martínez, colocando-o como o responsável pela classificação. Dibu Martínez, como é chamado, joga na Premier League pelo Aston Villa.

Já na Holanda, que via crescer uma empolgação com a possibilidade de acabar com o jejum de títulos de Copa do Mundo, a eliminação foi uma decepção.

"A Laranja volta a ficar de fora contra a Argentina nos pênaltis", escreveu o De Telegraaf, citando a eliminação nos pênaltis também para a equipe de Messi na semifinal do Mundial de 2014.

O De Volkskrant relatou que "após reviravolta fascinante, a Laranja caiu nos pênaltis".

"Apesar dos treinos frequentes nos pênaltis, as coisas deram errado", destacou o jornal.