SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Por terem recebido o segundo cartão amarelo na Copa do Mundo na vitória nos pênaltis sobre a Holanda, os laterais Montiel (direito) e Acuña (esquerdo) estão fora do confronto semifinal com a Croácia, na terça-feira (13), em Lusail.

Os croatas, que eliminaram os brasileiros, jogarão completos.

Jogo tenso, Holanda x Argentina teve um festival de cartões amarelos. O árbitro espanhol Antonio Mateu Lahoz mostrou 15 deles, oito para argentinos (incluindo Messi), sete para holandeses.

Montiel, 25, e Acuña, 31, chegaram ao Mundial do Qatar disputando posição com, respectivamente, Molina, 24, e Tagliafico, 30.

Ao longo do torneio, Acuña se firmou na lateral esquerda, mas Montiel acabou como opção de banco.

No jogo desta sexta (9), Molina abriu o placar para os argentinos, depois de passe de Messi. Montiel o substituiu na prorrogação e, com quatro minutos em campo, ficou "amarelado".

Ele foi um dos argentinos que tiveram êxito na disputa de pênaltis, sendo o terceiro a cobrar, depois de Messi e Paredes -Lautaro Martínez também acertou, e só Enzo Fernández desperdiçou.

Acuña recebeu o seu amarelo perto do final do primeiro tempo. Na metade do segundo, o treinador Lionel Scaloni o substituiu por Tagliafico, que tinha atuado como titular apenas na partida de estreia, quando a Argentina foi surpreendida e perdeu de virada para a Arábia Saudita.