SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique e da seleção alemã, anunciou em suas redes sociais na manhã de hoje que fraturou a perna enquanto curtia suas férias esquiando, passou por cirurgia, e não joga mais nesta temporada.

"Ei pessoal, o que posso dizer, o final do ano definitivamente poderia ter sido melhor... Enquanto eu estava tentando clarear minha cabeça enquanto esquiava, sofri uma fratura na parte inferior da perna. A cirurgia de ontem correu bem. Muito obrigado aos médicos! No entanto, dói saber que a atual temporada acabou para mim", escreveu no Instagram.

Neuer foi titular da decepcionante participação da Alemanha na Copa do Qatar. A seleção europeia caiu na fase de grupos, como em 2018.

A campanha começou com uma derrota para o Japão por 2 a 1, depois um empate em 1 a 1 contra a Espanha e uma vitória por 4 a 2 contra a Costa Rica.

A eliminação precoce na Copa fez os jogadores da Alemanha perderem muito dinheiro em premiação. De acordo com o jornal espanhol AS, a quantia acertada pela Federação Alemã de Futebol em caso de título seria de 400 mil euros (R$ 2,2 milhões) para cada atleta.

Havia também bonificação para cada fase do Mundial. No caso de avanço às oitavas de final, o prêmio pago para cada jogador seria de 50 mil euros (R$ 275 mil).

O valor que cada atleta receberia nas fases seguintes seria de: 100 mil euros (R$ 550 mil) para as quartas de final e 150 mil euros (R$ 825 mil) para a semifinal. O terceiro lugar faria cada jogador faturar 200 mil euros (R$ 1,1 milhão), enquanto o vice-campeonato renderia 250 mil euros (R$ 1,3 milhão).