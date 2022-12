SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Pedro, do Flamengo, usou sua conta no Instagram para desabafar após a eliminação da seleção brasileira nas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar, com derrota nos pênaltis para a Croácia, após empate sem gols no tempo normal e igualdade em 1 a 1 na prorrogação.

Pedro avaliou que é difícil lidar com a derrota, mesmo sabendo que ela faz parte do futebol. O atacante disse estar sentindo uma "tristeza inexplicável".

"Quando nos aventuramos no esporte de alto rendimento, sabemos existir o lado da dor e o lado da felicidade. Vitória e derrota. Mesmo consciente disso, nunca estaremos preparados para a dor e a derrota", escreveu o atacante.

"A Copa nos leva a viver os extremos. Hoje vivemos o pior lado da extremidade. Dói. Machuca. Uma tristeza inexplicável. Uma dor que nos tira do rumo", acrescentou.

Apesar da tristeza, Pedro afirmou que seguir em frente é necessário e disse que a seleção voltará ainda mais forte, agradecendo o carinho e o apoio dos torcedores durante a Copa do Mundo.

"Temos como caminho seguir adiante. Sofrer, aprender com as derrotas e buscar evolução. Assim faremos. Voltaremos ainda mais fortes. Obrigado por todo carinho e apoio. Nós sonhamos juntos, Brasil. Por mais difícil que esteja sendo hoje, seguiremos juntos sonhando e trabalhando para tornar realidade. Obrigado meu Deus pela oportunidade. Em tudo dai graças", finalizou.