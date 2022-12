SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A eliminação do Brasil para a Croácia, nos pênaltis, abalou a seleção. No dia seguinte à decepção, jogadores utilizaram as redes sociais para conversar com a torcida e lamentar o fim do sonho do título mundial. Titular absoluto na campanha, Vinícius Jr pediu desculpas ao povo brasileiro pela queda no torneio.

"Chorei no campo, chorei no vestiário, chorei sozinho no avião, chorei ao chegar em casa e chorarei sempre que me vir à cabeça o quão perto estávamos? O pior dia da minha vida, sem dúvidas. Estou tão triste", escreveu o jogador do Real Madrid em postagem no Instagram. "Escrevi e apaguei esse texto algumas vezes. Faltam palavras para explicar a frustração, mas sobram lágrimas. O sorriso sumiu e preciso de um tempo para reencontrá-lo", continuou.

"Mas eu amo o futebol e ele me dará novas oportunidades pra colocar o Brasil onde ele realmente merece: no topo. Os planos de DEUS são maiores que os nossos. Voltaremos mais fortes que nunca. Brasil, mil Desculpas. Falhamos no momento importante e os decepcionamos, perdão...Obrigado a todos pela torcida e carinho. Vocês foram f***!!! O Brasil unido conquistará o Hexa em 2026. Anotem", finalizou Vini Jr.

O atacante foi substituído por Rodrygo no segundo tempo das quartas de final, quando a partida ainda estava empatada em 0 a 0. O companheiro de Vini Jr na seleção e no Real Madrid foi um dos jogadores que desperdiçou sua cobrança na disputa de pênaltis.

Em sua primeira Copa do Mundo, Vinícius Jr marcou um gol e deu duas assistências em quatro partidas disputadas. Contra a Croácia, foi a primeira vez que o jogador deixou o campo no Mundial enquanto o Brasil ainda não estava em vantagem no placar.