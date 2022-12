RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante John Kennedy deve começar 2023 longe do Fluminense. O Tricolor estuda emprestá-lo e há conversas com a Ferroviária, para a disputa do Campeonato Paulista.

Apontado como joia da base, John Kennedy foi promovido ao elenco profissional em 2021. Neste ano, porém, perdeu espaço e terminou o ano integrando o grupo do sub-20. Para a próxima temporada, porém, ele estourou a idade e só poderia ser aproveitado no profissional ou no Sub-23.

A informação sobre a negociação foi publicada, inicialmente, pelo jornalista Gabriel Amaral e confirmada pelo UOL Esporte. O Tricolor já vinha estudando essa possibilidade nos últimos tempos.

O atacante começou 2022 disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A ideia era dar ritmo a um jogador que disputaria vaga com Fred e Cano. Após a Copinha, porém, sofreu uma fratura enquanto disputava um campeonato amador.

Durante a recuperação, chegou a faltar sessões de fisioterapia, teve problemas disciplinares e também é costumeiramente visto em festas. Cercado de polêmicas ao redor, ele foi afastado do elenco principal em agosto pelas questões disciplinares. Assim, ficou no Sub-20.

A ideia é que com a mudança de ares, John Kennedy volte a ficar focado para, quem sabe, disputar o Campeonato Brasileiro pelo próprio Flu.